Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские военнослужащие из "Западной" группировки сил на Купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали минометный расчет и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины, расположенные на территориях населенных пунктов Синьковка, Берестовое и Кисловка Соответствующее заявление сделал руководитель местного пресс-центра "Запада" Сергей Зыбинский.

Артиллерийские расчеты огнем из реактивной системы залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Эксперт пояснил, что российские военные поразили из зенитно-ракетного комплекса "Тор" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" три разведывательных беспилотника противника "Фурия". Сергей Зыбинский пояснил, что в рамках сражений оперативно-тактическая и армейская авиация смогла нанести удары по сосредоточению личного состава ВСУ, а также их технике и оружию. Атака пришлась на 14-ю отдельную механизированную бригаду и подразделения территориальной обороны.

Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С".

Фото и видео: Минобороны России