Минобороны показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С"

Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км.

Минобороны показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты 152-мм пушек наносят удары по замаскированным огневым позициям артиллерии украинских войск. Они также бьют по складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам. Стрельба ведется осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.

Видео: Минобороны России