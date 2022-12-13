Минобороны РФ: российские войска поразили наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области

Пункт сил специальных операций ВСУ находился в районе острова Великий.

Вооруженные силы России поразили наблюдательный пункт украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункт сил специальных операций ВСУ находился в районе острова Великий. В районе города Херсон российские войска поразили пункт управления тактической группы "Гром", входящей в состав войск противника. Также Конашенков сообщил, что в районе Преображенки (Запорожская область) был уничтожен пункт управления подразделений артиллерийской бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве.

Видео: Минобороны России