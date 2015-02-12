Paramount Pictures выпустила трейлер фильма "G.I. Joe: Бросок кобры 3"

Российская премьера намечена на август 2021 года.

В Сети появился первый трейлер нового фантастического боевика Роберта Швентке "G.I. Joe: Бросок кобры 3. Снейк Айз".

В фильме идет речь о герое, который спасает жизнь наследника древнего японского клана. Члены клана обучают героя искусству воина-ниндзя, также он получает новый дом. Вскоре его настигают секреты из прошлого, заставляя пройти испытание.

Российская премьера намечена на август 2021 года.

Ранее Universal Pictures показала первый трейлер новой "Судной ночи".

Видео: Youtube/Paramount Pictures