Universal Pictures показала первый трейлер новой "Судной ночи"

В сиквеле вновь разрешается убивать людей без последствий. Однако группа мародеров начинает орудовать не только ночью, но и днем.

Киностудия Universal Pictures Russia опубликовала на YouTube первый трейлер нового фильма "Судная ночь навсегда". Премьера состоится в России 8 июля.

В сиквеле "Судной ночи" вновь разрешается убивать людей без последствий. Однако группа мародеров решает, что одной ночи в году мало и начинает орудовать днем. Никто больше не будет в безопасности.

Главные роли в хорроре сыграли Джош Лукас, Ана де ла Регера, Кэссиди Фриман и Уилл Пэттон. Эта картина станет четвертой в серии фильмов про "Судную ночь".

Ранее шоу Эллен Дедженерес закрывается после 19 лет в эфире.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia