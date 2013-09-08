Студия Noclip показала геймплей отмененной игры DOOM 4

Зрители увидели прохождение уровня и механику боя.

Авторы YouTube-проекта Noclip показали геймплей и неотредактированные кадры из отмененной игры DOOM 4, а также ранних версий DOOM от 2016 года. Некоторые из моментов зрители уже видели в документальном сериале, который посвящен возрождению игровой серии. Известно, что местные энтузиасты получили от студии Bethesda два ролика по отменённой DOOM 4. В одном из них продемонстрировано прохождение уровня, а в другом - механика ближнего боя.

Напомним, что четвёртая часть франшизы напоминала Call of Duty. Из-за этого вице-президент по маркетингу Пит Хайнс отметил журналистам, что не жалеет об отмене игры. По его словам, проект не соответствовал "той самой" серии. В новом опубликованном видео также показана подборка из наработок по DOOM 2016 года. В этот список попала тест-система освещения.

В новом трейлере Marvel"s Midnight Suns показали Венома и Призрачного Гонщика.

Фото и видео: Noclip - Video Game Documentaries