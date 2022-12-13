Студия Mundfish анонсировала фильм о разработке Atomic Heart

Авторы создают ролик об этапах разработки игры.

Российска студия разработки выпустила тизер видео о создании компьютерной игры Atomic Heart. В нем авторы проекта продемонстрируют процесс записи движений для некоторых катсцен, а также работу сотрудников на местах, этапы создания технологического продукта. В настоящее время точной даты выхода ролика в свет нет. Напомим, что Atomic Heart доступен на персональных компьютерах, консолях PlayStation и Xbox с 21 февраля. За первые три недели игру опробовали свыше пяти миллионов человек. Не так давно геймдиректор проекта Роберт Багратуни и глава Mundfish, рассказал о содержании будущего дополнения (DLC). По данным основателя портала "Канобу" Гаджи Махтиева, эксклюзивность игры сервису VK Play обошлась в семь миллионов долларов. В настоящее время вложенные средства уже "отбились".

HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Барри".

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart