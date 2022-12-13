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Студия Mundfish анонсировала фильм о разработке Atomic Heart

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Авторы создают ролик об этапах разработки игры.

Российска студия  разработки выпустила тизер видео о создании компьютерной игры Atomic Heart. В нем авторы проекта продемонстрируют процесс записи движений для некоторых катсцен, а также работу сотрудников на местах, этапы создания технологического продукта. В настоящее время точной даты выхода ролика в свет нет. Напомим, что Atomic Heart доступен на персональных компьютерах, консолях PlayStation и Xbox с 21 февраля. За первые три недели игру опробовали свыше пяти миллионов человек. Не так давно геймдиректор проекта Роберт Багратуни и глава Mundfish, рассказал о содержании будущего дополнения (DLC). По данным основателя портала "Канобу" Гаджи Махтиева, эксклюзивность игры сервису VK Play обошлась в семь миллионов долларов. В настоящее время вложенные средства уже "отбились".

HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Барри".

Фото и видео: YouTube / Atomic Heart

Теги: atomic heart, mundfish, компьютерная игра, тизер, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура,

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