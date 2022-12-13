Стриминговый сервис HBO выпустил трейлер финального сезона сериала "Барри". Режиссером проекта выступил Билл Хейдер, который сыграл главную роль в проекте.
Сюжет рассказывает историю киллера Барри Беркмана, который отправляется в Лос-Анджелес и попадает на актерские курсы. Вдохновившись творческой атмосферой, главный герой решает изменить свою жизнь.
Мировая премьера финального сезона "Барри" состоится 16 апреля.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Город астероидов".
Видео: YouTube / HBO
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