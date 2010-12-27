Студенты КиТа не виноваты в смерти котенка. Его убил вирус 

По словам студентки, из другой ветклиники пришли дополнительные анализы.

В четверг, 26 сентября, стало известно, что студенты "Кино и телевидения" не виноваты в смерти котенка. Его убил вирус панлейкопении. Об этом Piter.TV сообщила студентка Александра, которая взяла животное домой, чтобы выходить его.

Напомним, что в четверг, 19 сентября, петербурженка заявила, что после съемок в "Институте кино и телевидения" умер котенок, которого студенты купили в качестве реквизита. Об этом девушка рассказала на своей страничке в соцсетях. В учреждении Piter.TV не смогли дать комментариев. В институте заявили, что никто из студентов не обращался в ректорат по поводу этой ситуации. Девушки намеревались выходить животное, даже свозили его в ветклинику. Там врач сообщил им, что у котенка обезвоживание. Пушистому пациенту поставили капельницу и сделали все необходимые анализы. Врач оставил котенку катетер на лапке, потому что на необходимые процедуры животное надо было возить каждый день. Через день малыш умер.

Вчера у меня состоялся разговор с участником съемок и руководством. На встрече мне сказали, что в первый день котенок сам ничего не ел и это спустили на его стрессовое состояние из-за перемены окружения. Нарочно голодом не морили. На второй день котенка покормили, но его вырвало. После воды - тоже. И на этом моменте, наверное, надо было уже нести его к ветеринару, но этого не было сделано рассказывает Александра

По словам студентки, из другой ветклиники пришли дополнительные анализы. Ветеринары заявили, что у котенка был вирус панлейкопении и коронавирусный гастроэнтерит. В квартире, куда принесли животное, объявлен карантин. Отметим, что путаница произошла во многом из-за разных результатов анализов.

От координатора съемок деушка узнала, что студенты купили животное на Пискаревском рынке. Отметим, что "кошачья чумка" не опасна для человека.

К чести организатора съемок, факт безответственности был признан. Я надеюсь, что этот урок жизни ребята хорошо запомнят и таких проблем на съемках у них больше не будет отметила девушка

В институте заявили Piter.TV, что они были очень обеспокоены этой ситуацией.

Мы все обеспокоены ситуацией с котенком. Мы все против плохого обращения с животными. В институте бы такого не допустили заявили в пресс-службе вуза

Александра попросила прощения за обобщающую информацию с обвинением студентов института в целом.

Ранее мы сообщали о том, что врачи скорой помощи избили женщину у Елизаветинской больницы.

Фото:Александра