Врачи скорой помощи избили женщину в Елизаветинской больнице

До этого пострадавшая кричала "чтоб вы сдохли, твари".

Днем 25 сентября врачи скорой помощи подрались с пациенткой. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Свидетель событий рассказал, что инцидент произошел в Елизаветинской больнице.

Очевидец вспомнил, что женщина со слезами на глазах выбежала из медицинского учреждения. Она была расстроена и сказала врачам, что те должны помогать людям и еще пару фраз о морали и нравственности. Затем в стронну медперсонала посыпались оскорбления и нецензурная брань. В результате между медиками и петербурженкой началась словесная перепалка. Один из сотрудников скорой помощи плеснул женщине в лицо горячий напиток, который держал в руках, а после кинул сигарету в лицо. Женщина начала размахивать руками, пытаясь задеть обидчика.

В результате одна из представительниц скорой помощи вцепилась в женщину и повалила ее на землю. Эти действия попали на запись нашего корреспондента. Нападавшая пинала пострадавшую ногами. Охранник заведения не вмешивался в происходящее. Мужчина просто наблюдал за ситуацией издали.

Закончилось все благополучно. Потерпевшая смогла подняться и прошла внутрь больницы. Вероятно, чтобы пожаловаться. С улицы все участники событий разошлись.

Ранее Piter.tv писал о том, что врачи Елизаветинской больницы спасли петербурженку после падения с 15-метровой высоты.

Фото и видео: Piter.tv

