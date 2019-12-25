  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Студента из США Рида этапировали из СИЗО в одну из колонии Мордовии
Сегодня, 10:09
161
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Студента из США Рида этапировали из СИЗО в одну из колонии Мордовии

0 0

Американец поедет в тот же регион, в котором отбывает наказание Пол Уилан.

Американский студент Тревор Рид этапирован из московского СИЗО в одну из колоний Мордовии. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова. По данным от информационного агентства, в этом же российском регионе уже отбывает наказание соотечественник Рида Пол Уилан. Его признали виновным в шпионаже.

Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии. В том же регионе отбывает наказание Пол Уилан. Пока неизвестно, в одной колонии они будут отбывать наказание или в разных.

Алексей Мельников, секретарь ОНК по Москве

Мосгорсуд утвердил приговор американцу Риду за драку с полицейскими.

Фото: Piter.tv

Теги: мордовия, пол уилан, сизо, тревор рид
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии