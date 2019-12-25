Студента из США Рида этапировали из СИЗО в одну из колонии Мордовии

Американский студент Тревор Рид этапирован из московского СИЗО в одну из колоний Мордовии. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова. По данным от информационного агентства, в этом же российском регионе уже отбывает наказание соотечественник Рида Пол Уилан. Его признали виновным в шпионаже.
Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии. В том же регионе отбывает наказание Пол Уилан. Пока неизвестно, в одной колонии они будут отбывать наказание или в разных.
Алексей Мельников, секретарь ОНК по Москве
Мосгорсуд утвердил приговор американцу Риду за драку с полицейскими.
Фото: Piter.tv
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