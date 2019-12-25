Инстанция оставила срок тюремного заключения для американца без изменений.

Мосгорсуд утвердил приговор американцу Риду за драку с полицейскими. Об этом журналистам рассказали в судебной инстанции. Суд отказал стороне защиты в жалобе на приговор американскому гражданину. Ранее Тревора Рида осудили на девять лет за нападение на представителей закона.

Московский городской суд оставил без изменения приговор Головинского районного суда Москвы от 30 июля 2020 года в отношении Тревора Рида. источник

Напомним, что приговор вынес прошлым летом Головинский суд. Тревор Рид был признан виновным в насильственных действиях против полиции. Кроме срока заключения студента из Техаса также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей каждому пострадавшему правоохранителю.

Следствие доказало суду, что в августе 2019 года фигурант расследования на улице сначала поссорился с двумя женщинами, после чего к месту инцидента прибыл наряд ППС. Так как иностранец не мог успокоиться, его доставили в отделение полиции. Тогда студент напал на водителя и ударил еще одного представителя закона. Из-за этого служебная машина чуть не попала в ДТП. Экспертиза выявила в крови задержанного алкоголь, соответствующий тяжелому опьянению. Перед оглашением приговора Рид пообещал больше никогда не употреблять водку.

США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду.

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