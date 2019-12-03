Недавно Салливан посетил заключенного в СИЗО №5 в Москве.

США требует предоставить лечение осужденному в России Тревору Риду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла США в РФ Джона Салливана.

Дипломат отметил, что Рид имеет проблемы со здоровьем. Ему необходимо соответствующее лечение и медикаменты.

Очень важно, чтобы ему предоставили лечение, в котором он нуждается. - Джон Салливан, посол США в РФ

Впервые посол пришел к Риду в феврале. Раньше он не имел такой возможности из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Дональд Трамп беспокоится за самочувствие Рида и других американских граждан, которые отбывают срок в России. Салливан провел в столичном СИЗО около двух часов.

Напомним, американский студент Тревор Рид приговорен к девяти годам лишения свободы за применение насилия к полицейскому в Москве.

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