Россия начнет продавать китайскую вакцину странам ЕАЭС

Речь идет о вакцине Ad5-nCoV. Разработкой лекарства занималась китайская компания CanSino Biologics.

Россия начнет продавать китайскую вакцину странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В материале сказано, что Россия сможет заработать на вакцине за счет ее тестирования и производства. Пока это одна из самых перспективных разработок. Третья фаза испытаний началась 14 августа. В клинических испытаниях задействованы добровольцы из России – 625 человек.

Производством вакцины займется компания "Петровакс Фарм". Специалисты создадут 5 млн единиц вакцин до конца этого года. По договору CanSino Biologics будет поставлять лекарство в страны ЕАЭС. Россия будет заниматься поставками в Иран. Последние тесты вакцины завершат в сентябре. После этого лекарство должно получить одобрение от Минздрава РФ.

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