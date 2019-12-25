В вагоне у метро "Чкаловская" избили и ограбили студента Политехнического университета

Напали на юношу сразу трое неизвестных.

В четверг, 2 апреля, в полицию обратился 19-летний студент Политехнического университета, юноша рассказал, что его избили и ограбили трое неизвестных мужчин. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Нападение произошло вечером 28 марта: студента избили в вагоне поезда у станции метро "Чкаловская". Поорудовав кулаками, мужчины отобрали у юноши 1500 рублей, электронную сигарету за 3000 рублей и скрылись.

По подозрению в нападении задержали 28-летнего неработающего петербуржца, похищенное частично изъяли. Двух других налетчиков пока разыскивают. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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