У советника вице-губернатора Петербурга похитили иномарку

По подозрению в совершении преступления был задержан брат потерпевшего.

В четверг, 2 апреля, в полицию Петербурга обратился советник вице-губернатора с заявлением о краже автомобиля марки Chevrolet Cruze 2004 года выпуска. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована возле дома №41/1 на улице Тельмана. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний брат потерпевшего. Автомобиль был осмотрен и передан владельцу под сохранную расписку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы писали, что угонщика каршеринга оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV