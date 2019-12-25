Угонщика каршеринга оштрафовали на 40 тысяч рублей

Нарушитель не хотел платить штраф, пока ему не пригрозили более суровым наказанием.

Судебные приставы Петербурга взыскали уголовный штраф с мужчины, который осужден за угон каршеринга.

По имеющейся информации, 31-летний гражданин Украины был осужден по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. У мужчины не было права на управление автомобилем, но он незаконно арендовал каршеринг и катался до остановки инспекторами ГИБДД. Суд поставил взыскать с нарушителя 40 тысяч рублей.

Исполнительный лист передали в Полюстровский отдел ФССП, мужчина оплачивать штраф не спешил. Помочь в ситуации смогло ходатайство о замене наказания на более суровое.

Ранее каршеринг разбил сразу три машины на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV