Каршеринг разбил сразу три машины на Васильевском острове

О пострадавших информации пока не появлялось.

Днем понедельника, 16 марта, на 17-ой линии Васильевского острова каршеринг стал вагоном для жесткого "паровозика" из четырех машин. Арендованный автомобиль влетел сзади в иномарку, которая продолжила движение и задела еще две впереди стоящие машины.

Очевидцы подмечают, что на дороге не было льда и снега, поэтому виновником ДТП стал далеко не скользкий асфальт. Петербуржцы предполагают, что первая в массовом сборище машина нажала на тормоз перед светофором, а каршеринг, настигающий автомобили сзади, не сдержал дистанцию.

О пострадавших в ДТП информации пока не появлялось.

Утром на Софийской улице столкнулись в "битве за пассажира" две маршрутки.

Фото: Нурия Рашитова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"