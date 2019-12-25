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Утром на Софийской улице столкнулись в "битве за пассажира" две маршрутки
Сегодня, 13:09
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Утром на Софийской улице столкнулись в "битве за пассажира" две маршрутки

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Вероятнее всего, в ДТП никто не пострадал.

Около восьми утра в понедельник, 16 марта, на Софийской улице одна маршрутка подрезала другую. Дорожный инцидент произошел на одноименной остановке.

Судя по фотографиям очевидцев, в ДТП никто не пострадал – асфальт между маршрутками оказался лишь немного засыпан пластиковыми осколками. 

Битва за пассажира!

– пошутили в комментариях петербуржцы.

Автомобилисты позднее пожаловались на пробку в этом районе.

Ранее мы писали, что легковушка протаранила 4 машины и сгорела на дороге в Угольную гавань.

Фото: Виктор Лак, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: дтп с маршруткой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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