Утром на Софийской улице столкнулись в "битве за пассажира" две маршрутки

Около восьми утра в понедельник, 16 марта, на Софийской улице одна маршрутка подрезала другую. Дорожный инцидент произошел на одноименной остановке.
Судя по фотографиям очевидцев, в ДТП никто не пострадал – асфальт между маршрутками оказался лишь немного засыпан пластиковыми осколками.
Битва за пассажира!
– пошутили в комментариях петербуржцы.
Автомобилисты позднее пожаловались на пробку в этом районе.
Ранее мы писали, что легковушка протаранила 4 машины и сгорела на дороге в Угольную гавань.
Фото: Виктор Лак, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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