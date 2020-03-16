Легковушка протаранила 4 машины и сгорела на дороге в Угольную гавань

Огонь перекинулся на "Лексус".

Утром 16 марта в Кировском районе Петербурга произошла массовая авария, которая закончилась автомобильным пожаром. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, легковушка собрала на трассе паровозик из четырех попутных машин. От удара авто загорелось. Огонь перекинулся на рядом стоящий "Лексус".

Водитель воспламенившейся иномарки смог самостоятельно выбраться из салона на улицу. На место происшествия приехали пожарные. Они оперативно ликвидировали возгорание. На снимках видно, полностью обгоревший автомобиль. У "Лексуса" пострадала задняя часть. Другие авто огонь не затронул. О пострадавших сведений нет.

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Фото, видео: ВКонтакте / ТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Морковкин