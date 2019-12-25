Два человека пострадали в ДТП по дороге на кладбище в Колпино

Водитель не справился с управлением Mercedes C и съехал в кювет.

В ночь на 16 марта в Колпинском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по городу и Ленобласти, пьяный водитель не справился с управлением Mercedes C и съехал в кювет.

Авария произошла на 1,5 км Понтонной улицы от Понтонного проезда в сторону нового кладбища в Колпино. В результате случившегося 33-летний водитель получил тяжелые травмы, его 26-летнего пассажира госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV