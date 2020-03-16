Игра "в шашки" привела к тройному ДТП на КАД

В аварии пострадали две женщины – автоледи и ее мама.

Вечером 15 марта на 111-м км КАД, перед съездом на проспект Культуры произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, игравший "в шашки" Ford Focus на большой скорости врезался в Daewoo Matiz и еще одну иномарку. В сети появились фото и видео с места происшествия.

В результате случившегося Matiz и Ford улетели в канаву с водой. В Daewoo Matiz находились две женщины – автоледи и ее мама. Очевидцы рассказали, что их вытаскивали из машины два крепких мужчины.

Скорая помощь приехала на место аварии довольно быстро. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.

В настоящий момент устанавливаются личности участников ДТП и выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов перевернулась машина.

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