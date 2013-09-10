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Студент петербургского университета выпал из окна на Дальневосточном проспекте
Сегодня, 10:18
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Студент петербургского университета выпал из окна на Дальневосточном проспекте

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Молодой человек приехал в Северную столицу из  Рязанской области.

В Невском районе несовершеннолетний студент выпал из окна. Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте, 51.

Погибшим оказался 17-летний студент  первого курса Санкт-Петербургского университета им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Его тело нашли в 11 часов утра днем ранее, 24 сентября. 

Известно, что молодой человек приехал в Северную столицу из  Рязанской области. Он воспитывался в полной и благополучной семье. Мать юноши рассказала, что тот всегда был позитивным и веселым человеком.

Ранее на Piter.tv: начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал из окна, дальневосточный проспект, студент
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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