Студент петербургского университета выпал из окна на Дальневосточном проспекте

Молодой человек приехал в Северную столицу из Рязанской области.

В Невском районе несовершеннолетний студент выпал из окна. Инцидент произошел на Дальневосточном проспекте, 51.

Погибшим оказался 17-летний студент первого курса Санкт-Петербургского университета им. профессора М.А. Бонч-Бруевича. Его тело нашли в 11 часов утра днем ранее, 24 сентября.

Известно, что молодой человек приехал в Северную столицу из Рязанской области. Он воспитывался в полной и благополучной семье. Мать юноши рассказала, что тот всегда был позитивным и веселым человеком.

Ранее на Piter.tv: начала работать горячая линия для студентов по вопросам о частичной мобилизации.

Фото: Piter.tv