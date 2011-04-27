Президент Финляндии рассказал о формировании "новой НАТО".

Время западного доминирования закончилось, так как в настоящее время мир движется к большей многополярности. Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб перед местными журналистами, выступая во время прибытия на летний саммит НАТО в Гааге. Иностранный политик заметил, что в текущий момент фиксируется изменение в мировом порядке. Он сравнил ситуацию с тем моментом, который страны могли наблюдать по завершению Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны. Он заметил, что многие ошибались в тот период, когда закончилась Первая мировая война, хотя уже после Второй мировой войны баланс сил, по словам Стубба, был уже более-менее правильным. Эксперт добавил, что после конца холодной войны западники стали "интеллектуально ленивыми".

Нам нужно во всем разобраться, понять, что время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный. Александр Стубб, глава Финляндии

Говоря о начавшемся саммите НАТО в 2025 году, Александр Стубб заявил, что данное мероприятие в Нидерландах станет "историческис". Одной из причин этому является факт того, что теперь Североатлантический военный альянс возвращается к уровню расходов на оборону времен холодной войны.

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Фото и видео: YouTube / DRM News