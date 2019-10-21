The Guardian: президент Финляндии пытался отговорить Трампа от сближения с Россией

Александр Стубб призвал политиков из Европы дать Вашингтону понять схожесть позиций по необходимости бесед Белого дома с Кремлем.

Президент Финляндии в рамках проведенного телефонного разговора с американским лидером-республиканцем Дональдом Трампом предпринял попытку убедить главу Белого дома в несостоятельности России как державы. Соответствующую публикацию выпустило британское издание The Guardian со ссылкой на слова иностранного политика во время пресс-коныеренции в Таллине. В СМИ уточнили, что глава государства из Хельсинки говорил коллеге из Вашингтона оо проблеме. Он отметил, что другие европейские политические лидеры должны пытаться донести до администрации США схожую позицию.

Это не та страна, которую можно считать большой силой. Александр Стубб, глава Финляндии

Напомним, что Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social подписчикам о том, что 19 мая в 10:00 часов по местному времени (в 17 часов вечера по Москве) у него будет телефонный разговор с лидером Кремля Владимиром Путиным. Среди тем политик назвал урегулирование кризисной ситуации на Украине и торговые отношения. После беседы с российским президентом глава Белого дома поговорит с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и политическим лидерами стран-членов НАТО.

Президент Финляндии призвал сделать Украину "де-факто членом НАТО".

Фото: YouTube / Amanpour and Company (PBS)