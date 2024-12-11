Александр Стубб порассуждал о гарантиях безопасности для Киева от Запада.

На фоне пока безуспешного поиска так называемых гарантий безопасности для киевского режима западными союзниками собственный вариант развития ситуации в европейском регионе предложил президент Финляндии Александр Стубб в интервью американскому телеканалу CNN. По словам политического лидера из Хельсинки, для международных союзников важно сделать из Украины страну-член Североатлантического военного альянса "де-факто".

Что означает, когда переговоры завершатся и мы достигнем мирного урегулирования, частью всего этого будет заявление о том, что, если Россия когда-либо нарушит это соглашение или режим прекращения огня, Украина автоматически станет членом НАТО". Александр Стубб, глава Финляндии

Европейский политик указал, что на данный момент у Украины нет возможности стать полноценным членом НАТО, так как некоторые члены блока, такие как Берлин и Вашингтон, выступают категорически против подобного сценария. Александр Стубб добавил, Укрина на данном этапе мог бы получить членство в блоке "де-факто". А после завершения мирных переговоров по региональному конфликту коллективный Запад мог бы пообещать Киеву автоматическое вступление в том случае, если Россия нарушит условия достигнутого соглашения.

Финляндия примет участие в разработке мирного соглашения по украинскому конфликту.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт, YouTube / CNN News