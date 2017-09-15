Финляндия примет участие в разработке мирного соглашения по украинскому конфликту

Александер Стубб оценил итоги лондонского саммита по Украине.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил о том, что власти в Хельсинки будут участвовать в разработке мирного плана по решению украинского кризиса. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в интервью для иностранных СМИ. Он ответил на вопрос ведущего о том, как прошел лондонский саммит, посвященный урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой. Высокопоставленный гость огласил три пункта, по которым участники события смогла найти единую позицию. В первом случае речь идет о необходимости завершения вооруженного противостояния, во втором - о продллжении оказывания Вооруженным силам Украины экономической, политической и военной поддержки, а в третьем - о важности заключения мирного соглашения.

Александр Стубб подчеркнул, что на текущий момент разработкой мирного плана занимаются Украина, Великобритания и Франция. А Норвегия и Финляндия, в свою очередь, оказывают поддержку этим западным государствам. Однако подробностей таких гарантий финский президент не раскрыл. Глава государства добавил, что в ближайшие дни финская и украинская стороны обсудят некоторые детали договора. Он подчеркнул, что на саммите в Лондоне делегаты не принимали решений по поводу отправки европейских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима.

МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за Украину.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television