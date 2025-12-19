Президент Финляндии Стубб заявил, что отношения с Россией изменились навсегда

В новогоднем обращении глава государства подчеркнул важность НАТО и ЕС для обороны.

Президент Финляндии Александр Стубб в традиционном новогоднем обращении к нации заявил о фундаментальных и необратимых изменениях в отношениях с Россией. Его речь транслировала национальная телерадиокомпания Yle.

Он подчеркнул, что Финляндия будет прилагать все возможные усилия для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что "отношения с Россией изменились навсегда". Параллельно финский лидер рассказал, что изменения происходят и в контактах с США, и акцентировал ключевую роль Европейского союза и НАТО для укрепления обороноспособности страны. После вступления в Североатлантический альянс в 2023 году Финляндия получила гарантии коллективной безопасности, которые, по словам Стубба, стали основой её новой оборонной политики.

Президент Финляндии также призвал быть готовыми к тому, что не все аспекты будущего мирного урегулирования могут быть справедливы, но заверил, что Хельсинки будет работать ради достижения мира. Помимо вопросов безопасности, в своём обращении Стубб выделил внутренние приоритеты, включая необходимость инвестиций в образование и климатические меры.

Фото: YouTube / Alexander Stubb