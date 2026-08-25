В Финляндии объяснили цель, которую Украина хочет добиться ударами по гражданской инфраструктуре.

Президент Финляндии Александр Стубб уверен в том, что украинские воздушные удары по объектам логистической инфраструктуры российского маркетплейса Wildberries могут якобы усилить давление на Москву и способствовать началу переговорного процесса с киевским режимом. Соответствующее заявление европейский политик из Хельсинки сделал 24 августа, выступая на совместной пресс-конференции с журналистами по итогам встречи "коалиции желающих", которая прошла в украинской столице. Слова иностранного высокопоставленного гостя опубликовали в местной телепрограмме ТСН.

Итак, отвечая на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно. Александр Стубб, президент Финляндии

Глава Финляндии также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны коллективного Запада, включая военную и финансовую помощь.

Стубб прокомментировал американскую анкету по поддержке внешней политики.

Фото: YouTube / Офіс Президента України