Стубб поддержал атаки ВСУ на логистические центры Wildberries

Президент Финляндии Александр Стубб уверен в том, что украинские воздушные удары по объектам логистической инфраструктуры российского маркетплейса Wildberries могут якобы усилить давление на Москву и способствовать началу переговорного процесса с киевским режимом. Соответствующее заявление европейский политик из Хельсинки сделал 24 августа, выступая на совместной пресс-конференции с журналистами по итогам встречи "коалиции желающих", которая прошла в украинской столице. Слова иностранного высокопоставленного гостя опубликовали в местной телепрограмме ТСН.
Итак, отвечая на вопрос, считаю ли я, что это целесообразная стратегия со стороны Украины, я отвечаю: да, безусловно.
Александр Стубб, президент Финляндии
Глава Финляндии также заявил о необходимости дальнейшей поддержки Украины со стороны коллективного Запада, включая военную и финансовую помощь.
Стубб прокомментировал американскую анкету по поддержке внешней политики.
Фото: YouTube / Офіс Президента України
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