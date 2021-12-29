Строительство научно-хранительского центра для Кунсткамеры завершат в 2024 году

Работы идут с опережением графика.

В Петербурге полным ходом идет строительство научно-хранительского центра Российской академии наук. Как рассказали Piter.TV в пресс-службе ППК "Единый заказчик", работы идут с опережением графика.

Центр будет располагаться на месте недостроенного НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной, 51/3. Строительство стартовало в сентябре прошлого года. Тогда специалисты завершили снос здания.

В настоящее время ведется разработка котлована и монтаж свайного фундамента хранительского корпуса. В ближайшее время будет завершен демонтаж административного корпуса и начато возведение конструкций подвала. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Предполагается, что в хранительском корпусе отведут большую часть помещений для ценных и особо ценных научных и исторических экспонатов из состава коллекций музея. Помимо этого, там расположат реставрационные лаборатории, смотровые, подсобные помещения для работы хранителей и кладовые. Во втором здании, административном корпусе, разместят выставочные залы и музейный магазин, читальные залы библиотеки и архивы МАЭ РАН, а на втором этаже корпуса появится конференц-зал на 200 мест с фойе.

Строительство центра оценивается в 5,3 млрд рублей. За эту стоимость свои услуги предложила петербургская компания "ВелесСтрой", которая и выиграла аукцион.

Фото: пресс-служба ППК "Единый заказчик"