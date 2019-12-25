В структуру многофункционального центра Кунсткамеры войдут два корпуса

В первом здании разместят выставочные помещения, архивы и музейный магазин, а во втором будут хранить ценные экспонаты из состава коллекций Кунсткамеры.

В структуру современного многофункционального центра МАЭ (Кунсткамера) РАН войдут два различных по функциональному назначению корпуса — трехэтажный административный и семиэтажный хранительский. Об этом Piter.tv сообщили в публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

В пресс-службе уточнили, что в сентябре завершили снос здания под строительство семиэтажного научно-хранительского корпуса нового многофункционального центра. На этом месте появится новое здание научно-хранительского корпуса. Предполагается, что в хранительском корпусе отведут большую часть помещений для ценных и особо ценных научных и исторических экспонатов из состава коллекций музея. Помимо этого, там расположат реставрационные лаборатории, смотровые, подсобные помещения для работы хранителей и кладовые.

Во втором здании, административном корпусе, разместят выставочные залы и музейный магазин, читальные залы библиотеки и архивы МАЭ РАН, а на втором этаже корпуса появится конференц-зал на 200 мест с фойе.

Помимо очевидных плюсов для самого музея, новые строения подарят городу благоустроенную территорию с новым центром научной и общественной деятельности. Подрядчику предстоит построить хранилище, общая площадь которого составит 25 тыс. кв. м.

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