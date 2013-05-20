Строительство Широтной магистрали Петербурга отложили на 2028 год

13 миллиардов рублей на ШМСД перенесли с 2025 на 2028 год из городского бюджета.

Финансирование Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге перенесено с 2025 года на 2028-й. Соответствующие изменения внесены в проект бюджета города на 2026–2028 годы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по инвестициям.

Поправка предусматривает выделение 13 миллиардов 41 миллиона рублей на строительство ШМСД в 2028 году. Ранее аналогичная сумма была заложена в бюджете на 2025 год, однако её исключили в связи с необходимостью выполнения предварительных условий начала стройки.

Как уточнили в комитете, в 2026 году на проект будет направлено 26,786 миллиарда рублей. Эти средства обеспечат начальные этапы реализации магистрали. Церемония погружения первой сваи для строительства II–IV этапов Широтной магистрали состоялась в июне 2025 года. Концессионером проекта выступает компания "Широтная магистраль Северной столицы". По данным источников, основным претендентом на выполнение строительных работ является группа "БТС-Мост".

Поэтапный ввод магистрали запланирован на 2029–2031 годы.

Ранее в ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем.

Фото: пресс-служба Смольного