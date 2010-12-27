Гендиректор "Теплосети" Стренадко может покинуть свой пост

По предварительным данным, он написал заявление об уходе.

Игорь Стренадко может уйти с должности гендиректора АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом 13 июня сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, он написал заявление об уходе. В самой компании ситуацию пока не комментировали.

Игорь Михайлович стал гендиректором ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2012 году. До этого в компании он занимал должность главного инженера.

Сегодня Piter.TV также сообщил о возможных кадровых перестановках в другой теплоэнергетической компании ГУП "ТЭК СПб". Ранее стало известно, что ее гендиректор покидает свой пост.

Фото: teplosetspb.ru