Гендиректор "Теплосети" Стренадко может покинуть свой пост

Игорь Стренадко может уйти с должности гендиректора АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом 13 июня сообщила "Фонтанка.ру".
По данным издания, он написал заявление об уходе. В самой компании ситуацию пока не комментировали.
Игорь Михайлович стал гендиректором ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2012 году. До этого в компании он занимал должность главного инженера.
Сегодня Piter.TV также сообщил о возможных кадровых перестановках в другой теплоэнергетической компании ГУП "ТЭК СПб". Ранее стало известно, что ее гендиректор покидает свой пост.
Фото: teplosetspb.ru
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От ухода одного чиновника навряд ли что изменится? Зимой задыхаемся от жары, за отопление квартир начисляются неподъемные суммы. Жалобы жителей испаряются...