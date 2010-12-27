  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гендиректор "Теплосети" Стренадко может покинуть свой пост
Вчера, 16:36
347
nadezhda_sib

Гендиректор "Теплосети" Стренадко может покинуть свой пост

0 0

По предварительным данным, он написал заявление об уходе.

Игорь Стренадко может уйти с должности гендиректора АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом 13 июня сообщила "Фонтанка.ру"

По данным издания, он написал заявление об уходе. В самой компании ситуацию пока не комментировали. 

Игорь Михайлович стал гендиректором ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2012 году. До этого в компании он занимал должность главного инженера. 

Сегодня Piter.TV также сообщил о возможных кадровых перестановках в другой теплоэнергетической компании ГУП "ТЭК СПб". Ранее стало известно, что ее гендиректор покидает свой пост. 

Фото: teplosetspb.ru

Теги: гендиректор, стренадко, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Вчера 19:27

От ухода одного чиновника навряд ли что изменится? Зимой задыхаемся от жары, за отопление квартир начисляются неподъемные суммы. Жалобы жителей испаряются... 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии