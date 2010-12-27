Глава ГУП "ТЭК СПб" покидает пост

Фёдоров возглавил "ТЭК СПб" в июле 2014 года.

Глава ГУП "ТЭК СПб" Игорь Фёдоров покинет свой пост в течение нескольких дней. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" ссылаясь на свои источники.

По информации СМИ у срок контракта Фёдорова подошел к концу и продлевать его он не собирается. Причины, почему руководитель ГУП принял такое решение, не уточняется.

Напомним, что Фёдоров возглавил "ТЭК СПб" в июле 2014 года. Ранее он занимал пост губернатора Ненецкого автономного и работал заместителем губернатора Архангельской области.

Фото: ТЭК СПб