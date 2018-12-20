Бывший замглавы комитета по тарифам Петербурга возглавит "ТЭК СПб"

Он может занять место генерального директора компании, который покидает свой пост.

Первым заместителем генерального директора ГУП "ТЭК СПб" станет Иван Болтенков. Также он займет место руководителя предприятия с 17 июня на время отпуска гендиректора Игоря Федорова. Об этом 13 июня сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на собственные источники.

Новый заместитель будет отвечать за стратегическое развитие компании и за решение текущих операционных вопросов.

С 2009 года Иван Болтенков занимал должность первого заместителя председателя комитета по тарифам Петербурга. В 2015 году он перешел на работу в администрацию президента РФ. Там он занял пост замначальника управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В 2018 году Болтенков стал заместителем губернатора Ненецкого автономного округа и курировал тарифную политику и межрегиональное взаимодействие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что генеральный директор "ТЭК СПб" Игорь Федоров покинет свой пост. Он решил не продлевать контракт с компанией.

Фото: vk.com/spbgptek