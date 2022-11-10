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Кирилла Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе

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Траурная церемония запланирована 11 ноября.

Заместителя временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в пятницу 11 ноября в Симферополе. Соответствующее заявление журналистам сделал один из соратников погибшего в ДТП чиновника. Ранее гибель Стремоусова официально подтвердили в местной администрации и Минздраве по региону. В аварии также есть двое пострадавших.

Врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.

Вадим Ильмиев, министр здравоохранения Херсонской области

Напомним, что Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трёх автомобилей. Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Стремоусова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: кирилл стремоусов, крым, похороны, симферополь, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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