Кирилла Стремоусова похоронят в пятницу в Симферополе

Траурная церемония запланирована 11 ноября.

Заместителя временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в пятницу 11 ноября в Симферополе. Соответствующее заявление журналистам сделал один из соратников погибшего в ДТП чиновника. Ранее гибель Стремоусова официально подтвердили в местной администрации и Минздраве по региону. В аварии также есть двое пострадавших.

Врачи констатировали смерть Кирилла Стремоусова. Минздрав приносит соболезнования его родным и близким. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Вадим Ильмиев, министр здравоохранения Херсонской области

Напомним, что Кирилл Стремоусов попал в ДТП в результате столкновения трёх автомобилей. Врио главы Херсонской области Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Стремоусова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости