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Стремоусов: все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты

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По его словам, ситуация в регионе остается стабильной.

Все атаки Вооруженных сил Украины в Херсонской области отбиты. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

В опубликовано видеообращении Стремоусов заявил, что ситуация в Херсонской области остается стабильной. Он также отметил, что логистика работает в обычном режиме, а херсонская группировка усиливается.

Сдача Херсона невозможна. Все под контролем.

Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов заявил, что наступление украинских войск на херсонском фронте захлебнулось

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: атаки, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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