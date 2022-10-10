Стремоусов: все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты

Все атаки Вооруженных сил Украины в Херсонской области отбиты. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
В опубликовано видеообращении Стремоусов заявил, что ситуация в Херсонской области остается стабильной. Он также отметил, что логистика работает в обычном режиме, а херсонская группировка усиливается.
Сдача Херсона невозможна. Все под контролем.
Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области
Ранее Стремоусов заявил, что наступление украинских войск на херсонском фронте захлебнулось
Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все