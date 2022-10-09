Стремоусов: наступление украинских войск на херсонском фронте захлебнулось

По его словам, ситуация на линии фронта остается без изменений.

Наступление украинских войск на херсонском фронте захлебнулось. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Комментируя ситуацию со взрывом на Крымском мосту, Стремоусов заявил, что "ответка" наступит совсем скоро. Он также сообщил, что ситуация на линии фронта на херсонском направлении остается без изменений.

Вся там армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась. Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска попали в "огневой мешок" на севере Херсонской области.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов