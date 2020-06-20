Стрелок, ранивший женщину в Приозерском районе, оказался "единороссом"

Подозреваемый уже задержан.

В истории со стрельбой в деревне Мельниково Приозерского района появились новые подробности. Как сообщает Санкт-Петербургское отделение "Единой России", 35-летний подозреваемый является членом правящей партии. В ближайшее время его отстранят от работы в связи с возбуждением уголовного дела.

Согласно информации, поступившей из Следственного комитета, покушение на убийство произошло 20 июня 2020 года на территории дачного участка подозреваемого. Владелец территории выстрелил в неизвестных ему людей из гладкоствольного карабина. Происшествие произошло в ходе конфликта: отдыхающие подплыли к владениям депутата на 70 метров.

В результате выстрела пострадала женщина 1988 года рождения. Она была доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

В данный момент подозреваемый задержан, с ним был проведен допрос. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.TV