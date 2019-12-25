В Ленобласти мужчина обстрелял из охотничьего ружья лодку с людьми

В субботу, 20 июня, в дежурную часть полиции Приозерского района Ленобласти позвонил мужчина и сообщил о стрельбе в поселке Студеное. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка. Им оказался индивидуальный предприниматель 1984 года рождения, проживающий в Петербурге.
Около семи часов вечера в ходе внезапно возникшей ссоры мужчина схватил охотничий карабин и начал стрелять из него с берега по лодке на расстояние около 70 метров. В этот момент в лодке находилась семья.
Одна из пуль попала в женщину 1988 года рождения. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали проникающее ранение таза. Ее поместили в реанимацию.
С места происшествия изъяли карабин и 12 патронов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что житель Петербурга выстрелил в человека на проспекте Обуховской Обороны.
Фото: pixabay.com
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