В Ленобласти мужчина обстрелял из охотничьего ружья лодку с людьми

Одна из пуль угодила в женщину, которую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В субботу, 20 июня, в дежурную часть полиции Приозерского района Ленобласти позвонил мужчина и сообщил о стрельбе в поселке Студеное. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка. Им оказался индивидуальный предприниматель 1984 года рождения, проживающий в Петербурге.

Около семи часов вечера в ходе внезапно возникшей ссоры мужчина схватил охотничий карабин и начал стрелять из него с берега по лодке на расстояние около 70 метров. В этот момент в лодке находилась семья.

Одна из пуль попала в женщину 1988 года рождения. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшей диагностировали проникающее ранение таза. Ее поместили в реанимацию.

С места происшествия изъяли карабин и 12 патронов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что житель Петербурга выстрелил в человека на проспекте Обуховской Обороны.

Фото: pixabay.com