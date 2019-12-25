Житель Петербурга выстрелил в человека на проспекте Обуховской Обороны

Стрелявшего удалось задержать лишь спустя некоторое время.

В пятницу вечером, 12 июня, около одного из домов на проспекте Обуховской Обороны неизвестный выбежал на проезжую часть. Затем мужчина разбил стекло двери машины и выстрелил в сторону гражданина Азербайджана, находящегося внутри. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Стрелявшего удалось задержать лишь спустя некоторое время. Им оказался 25-летний петербуржец, которому теперь грозит уголовное дело. Отмечается, что раньше мужчины знакомы не были.

Ранее мы писали, что в Стрельне мужчина поссорился со знакомым и взялся за ружье.

Фото: Pixabay