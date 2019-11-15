Мужчина с ружьем заявился в фирму за одолженными менеджеру деньгами

По словам задержанного, тот менеджер долгое время не возвращал долг.

Днем 15 июня в офис компании на улице Кронштадтской заявился мужчина с ружьем. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, вызванные на место полицейские быстро обезоружили 52-летнего мужчину и передали его сотрудникам уголовного розыска.

По словам задержанного, один из менеджеров той фирмы одолжил у него деньги и долгое время не возвращал. Уставший ждать мужчина решил самостоятельно вернуть свои средства и для пущей наглядности намерений прихватил с собой обрез ружья. Оружие направили на экспертизу, если боеспособность обреза подтвердится, задержанному грозит уголовная ответственность за незаконной оборот оружия.

По факту инцидента ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный решил прыгнуть в Мойку после неудавшейся драки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области