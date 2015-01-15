Отмечается, что мужчина не стрелял из ружья.

В Екатеринбурге мужчина с ружьем напугал местных жителей. Об этом сообщили в группе "Наш Компрессорный" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 24 сентября в Компрессорном микрорайоне. На опубликованной видеозаписи неизвестный ходит по двору с ружьем и каким-то листком бумаги, затем возвращается в подъезд. Отмечается, что мужчина не стрелял из ружья. В комментариях местные жители написали, что несколько дней назад он напал на ребенка, однако подтверждений этой информации на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала стрелявшего из автомата бизнесмена в центре Новосибирска.

Видео: ВКонтакте / Наш Компрессорный (Екатеринбург)