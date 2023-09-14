Сейчас мужчине избирают меру пресечения.

Полиция задержала стрелявшего из автомата бизнесмена в центре Новосибирска. Об этом сообщает портал НГС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 12 сентября. На опубликованном в соцсетях видео мужчина поссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках. К ним подошел неизвестный. Мужчина бросился к багажнику, достал автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Позже он был задержан полицией.

По данным следствия, им оказался владелец ООО "ТВК Групп" Станислав Штокберг. Его компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Сейчас мужчине избирают меру пресечения.

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Видео: Telegram / Mash Siberia