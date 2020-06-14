Перед этим мужчина угрожал водителю легковушки.

В ночь на 14 июня, неизвестный решил прыгнуть в Мойку после неудавшейся драки. Видеозапись с ближайших камер видеонаблюдения, которая запечатлела случившееся, оказалась в распоряжении Piter.tv.

Выяснилось, что пьяный мужчина мешал проехать автомобилю. Он бросился на капот легковушки и начал оскорблять водителя. После этого из машины вышли трое мужчин. Зачинщик, вероятно решил, что не сможет с ними справиться и решил скрыться самым быстрым способом - прыгнуть в Мойку.

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Видео: Piter.tv