В Петербурге мужчина избил и ограбил свою девушку

Сумма ущерба составила 46000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 июня в полицию обратилась женщина. Она заявила, что её избил молодой человек в квартире д.14 по Пулковскому шоссе.

Сотрудники полиции установили, что безработный 1995 года рождения избил женщину, после чего отобрал у неё серебряный браслет "Пандора", "Айфон 7+", паспорт и ушёл. Общая сумма ущерба составила 46000 рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Похищенное у него изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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