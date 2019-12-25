На проспекте Стачек драка двух братьев закончилась больницей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 июня в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что у д. 86 по пр. Стачек на газоне лежит в крови человек. К моменту прибытия сотрудников полиции на место происшествия, пострадавшего доставили в больницу. У мужчины 1955 года рождения зафиксировали тяжёлые травмы головы.

Установлено, что пенсионера во время ссоры ударил брат 1976 года рождения. Конфликт произошёл в парадной дома: от сильного толчка потерпевший упал на ступени.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили, что ссора супругов на Авангардной улице закончилась больницей.

Фото: Piter.tv