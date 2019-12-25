Ссора супругов на Авангардной улице закончилась поножовщиной

Мужчина доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 июня в полицию позвонила женщина. Она заявила, что в квартире д. 24 по ул. Авангардной неизвестный ударил её мужа ножом.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что "неизвестным" оказалась супруга потерпевшего. Во время внезапной ссоры она ударила его ножом.

Известно, что мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге дочь зарезала отца во время ссоры.

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