Ссора супругов на Авангардной улице закончилась поножовщиной

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 12 июня в полицию позвонила женщина. Она заявила, что в квартире д. 24 по ул. Авангардной неизвестный ударил её мужа ножом.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что "неизвестным" оказалась супруга потерпевшего. Во время внезапной ссоры она ударила его ножом.
Известно, что мужчину доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге дочь зарезала отца во время ссоры.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все