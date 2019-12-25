В Петербурге дочь зарезала отца во время ссоры

В полицию обратилась жeна убитого.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июня в полицию обратилась женщина 1958 года рождения, воспитатель детского сада. Она заявила, что в собственной квартире д. 174 по Московскому проспекту нашла тело своего мужа с ножевыми ранениями.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили труп мужчины. Жена рассказала, что между погибшим и его дочерью 1985 года рождения был длящийся конфликт. По её словам, девушка могла во время внезапно возникшей ссоры ударить отца ножом.

Кроме того, вдова заявила, что дочь с 2011 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Оперативники задержали подозреваемую в квартире д. 14 по пр. Художников, принадлежащей её знакомой. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности.

Фото: Piter.tv