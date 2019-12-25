В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве 24-летней давности

Мужчина с целью хищения имущества зарезал хозяина квартиры.

В Петербурге заключили под стражу 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 24-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по городу.

По версии следствия, в июне 1996 года обвиняемый с целью хищения имущества проник в квартиру одного из домов на проспекте Художников. Зарезав хозяина жилого помещения, он начал упаковывать вещи в сумку, однако, испугавшись, что его может кто-нибудь увидеть, оставил награбленное на месте преступления.

На упакованных в сумку видеокассетах и на прутьях окна стражи порядка обнаружили отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками подозреваемого. Его задержали в январе в Архангельске за совершение административного преступления.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что женщину осудят за попытку задушить двухлетнюю дочь коленом.

Фото: Piter.TV